Nuno Mendes é baixa na seleção

Nuno Mendes não participou no treino desta quinta-feira, em Budapeste, devido a uma mialgia na perna esquerda, informa a Federação Portuguesa de Futebol.

O lateral-esquerdo do Sporting apresenta dores musculares, foi poupado ao trabalho por Fernando Santos e está em dúvida para o jogo com a Alemanha, no sábado.

Nuno Mendes, de 18 anos, foi suplente no desafio com a Hungria, com Raphaël Guerreiro a jogar de início na posição de lateral-esquerdo.