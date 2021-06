Não há casos de Covid-19 na seleção nacional

Não há qualquer caso de Covid-19 na seleção portuguesa. Toda a comitiva, incluindo os jogadores, realizaram testes PCR na quarta-feira à tarde e os resultados são, sem exceção, negativos.

Fernando Santos conta com todos para o jogo com a Alemanha e respira de alívio, depois da contrariedade do jogo com a Hungria, em que Cancelo testou positivo à Covid-19.

O lateral-direito do Manchester City foi o segundo caso na equipa portuguesa, desde que o selecionador anunciou a convocatória, depois de Gonçalo Guedes. O extremo do Valencia recebeu teste positivo, ainda em Espanha, e juntou-se ao grupo mais tarde, ainda na fase de preparação que decorreu na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Cancelo estava com a equipa em Budapeste, mas foi obrigado a deixar o estágio e foi substituído por Diogo Dalot.