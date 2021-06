Klostermann falha jogo com Portugal

Lukas Klostermann é baixa na seleção alemã para o jogo com Portugal. O central do Leipzig, que não foi utilizado no jogo com a França, não treinou esta quinta-feira, devido a uma lesão sofrida no dia anterior.

A federação alemã informa que Klostermann tem uma lesão muscular. Joachim Löw não contou, ainda, com Sèrge Gnabry e Jonas Hoffmann.

O avançado do Bayern Munique, titular frente à França, não subiu ao relvado. Ficou no ginásio, devido a gestão de esforço, comunica a federação. Hoffmann, médio do Monchengladbach, trabalhou à parte dos companheiros.

Ambos estão em dúvida para o desafio com Portugal. A Alemanha perdeu com a França no jogo inaugural no Euro 2020, por 1-0, e está obrigado a, pelo menos, pontuar frente à seleção nacional, para alimentar esperanças de apuramento para a próxima fase.

O Alemanha-Portugal está agendado para sábado, às 17h00, em Munique. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.