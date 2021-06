Hélder: "Vamos passar com duas vitórias e um empate"

"Demos prioridade à segurança em todos os setores e depois conseguimos desbloquear o jogo com substituições específicas e muito bem feitas. Todos aportaram algo de positivo à equipa e acho que vamos conseguir duas vitórias e um empate, e assim alcançar a qualificação para a próxima fase e estar cada vez mais fortes", prevê Hélder, em entrevista à Renascença .

O antigo internacional português, atual treinador do Al Hazm da Arábia Saudita, sustenta que a equipa de Fernando Santos fez o mais difícil, que " era entrar bem no Europeu ", frente à Hungria.

Hélder Cristóvão está muito confiante na prestação da seleção portuguesa no Campeonato da Europa e aposta que Portugal vai terminar a fase de grupos "com duas vitórias e um empate".

Beto, antigo jogador do Sporting e da seleção naci(...)

Portugal defronta a Alemanha no sábado, no segundo jogo da fase de grupos. Nuno Mendes é a única dúvida no grupo de Fernando Santos. Os jogadores realizaram teste PCR para despistar infeção por Covid-19 e estão todos negativos.

O Portugal-Alemanha está agendado para as 17h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.