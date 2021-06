Euro 2020. Seleção nacional já está em Munique

A seleção nacional já aterrou em Munique para o jogo de sábado, frente à Alemanha, para segunda jornada da fase de grupos do Euro 2020.

A comitiva portuguesa fez uma viagem de cerca de uma hora e dez minutos desde Budapeste, na Hungria, até Munique, cerca de 650 quilómetros.

Portugal defronta a Alemanha na Allianz Arena, casa do Bayern de Munique, no próximo sábado às 17h00. Depois da partida, a seleção regressa à Hungria, onde realiza o último jogo do grupo frente à França.

Portugal venceu o primeiro jogo do Euro 2020, por 3-0, frente à Hungria, enquanto que a Alemanha perdeu por 1-0 com a França.