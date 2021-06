Rock in Rio anuncia Ellie Goulding e confirma Black Eyed Peas

O Rock in Rio confirmou esta quarta-feira a presença de Ellie Goulding na edição que vai decorrer em 2022.

A cantora britânica de 34 anos vai atuar no Palco Mundo no dia 19 de junho do ano que vem, na edição do festival que era suposto ter-se realizado em 2020, mas foi adiado, primeiro para 2021 e depois para 2022, devido à pandemia.

Ellie Goulding junta-se assim a um cartaz que já conta, no mesmo dia, com grandes nomes da música, como os Black Eyed Peas, Ivette Sangalo e David Carreira.

Nos restantes dias os fãs poderão ver nomes como os Foo Fighters, The National, Liam Gallagher, Duran Duran, a-ha, Xutos & Pontapés, Bush, Post Malone, Anitta, Jason Derulo e HMB.

Os bilhetes para o festival já estão à venda no site oficial do Rock in Rio. A partir de 21 de julho começa também a venda noutros pontos tradicionais, mas a organização recorda que quem já tinha comprado bilhetes para 2020 ou para 2021 ainda os poderá usar.