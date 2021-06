Évora. Exposição “Do outro lado” mostra arte latino-americana

Alguns dos mais representativos trabalhos de artistas latino-americanos que integram a coleção do Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC), vão estar em exposição na cidade de Évora, a partir do dia 19 de junho.



A exposição “Do outro lado” abre ao público este sábado, no Centro de Arte e Cultura (CAC) da Fundação Eugénio de Almeida (FEA), no âmbito de uma parceria entre as duas instituições e quando o MEIAC está a celebrar 25 anos de vida.

“Representando em si própria uma estratégia de diálogo transfronteiriço e transterritorial, a parceria estabelecida com o MEIAC, situado em Badajoz, permite à FEA dar continuidade a uma aposta de internacionalização do seu Centro de Arte e Cultura”, justifica a instituição, numa nota enviada à Renascença.

Através de “parcerias institucionais e da colaboração com curadores e artistas estrangeiros”, pretende-se oferecer “mais oportunidades de aproximação do público ao universo da criação artística contemporânea internacional”, atendendo “à visão e da obra de alguns dos seus protagonistas”, acrescenta.

Atualmente, a coleção ibero-americana do MEIAC é considerada uma das mais importantes da Europa no seu género. A exposição “Do outro lado” apresenta obras, precisamente, “do outro lado da fronteira, que chegaram ao Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo desde o outro lado de uma outra fronteira tão física e determinante como um oceano interposto entre dois continentes”, complementa a FEA.