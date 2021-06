Mónica Mendes é a segunda a trocar Sporting por Servette

Mónica Mendes foi anunciada como reforço do Servete, esta quarta-feira.

A lateral-esquerda internacional portuguesa, de 28 anos, acompanha a guarda-redes Inês Pereira na viagem do Sporting para o campeão suíço. Assinou contrato para as próximas duas temporadas, até 2023, e na nova temporada terá a oportunidade de disputar a Liga dos Campeões.

Com 57 internacionalizações por Portugal, Mónica Mendes está habituada a jogar no estrangeiro. Antes do regresso a solo nacional para representar o Sporting, na época que agora finda, a defesa já passou por EUA, Chipre, Noruega e Itália, onde representou o AC Milan.

A mudança para o Servette representa a segunda aventura de Mónica Mendes na Suíça, onde atuou pelo Neunkirch em 2015/16 e 2016/17.