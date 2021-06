​Livro apresenta testemunho de padre que teve Covid-19

O padre Miguel Cabral decidiu partilhar a sua luta contra a Covid-19 e escreveu o livro "A Experiência do Limite Humano", depois de "já praticamente recuperado das consequências de uma pneumonia grave” provocada pelo coronavírus.



Na obra, revela que decidiu passar "para escrito aquilo que mais me tocou e que melhor pode servir a quem se atreva a ler estas páginas".

Sublinha que foi "à luz de uma experiência pessoal intensa de doença que procurei vivenciar na fé, que me proponho fazer um aprofundamento mais teórico de algumas dimensões da doença e do final da vida".

Por isso, destacou neste livro "as três dimensões que mais me marcaram e que vou desenvolver: a experiência da vulnerabilidade, a importância dos outros e a perspetiva iluminadora da fé no sofrimento".

O lançamento desta obra está integrado no Colóquio sobre "Covid-19 - Ainda não se disse tudo" que vai decorrer esta quinta-feira, 17 de junho, pelas 18h00, no auditório da Ordem dos Médicos, em Lisboa.

Além do padre Miguel Cabral, o autor do livro, este encontro conta com a presença de Isabel Galriça Neto, Teresa Souto Moura, Luís Bento e Laurinda Alves.

Ordenado presbítero em 2010, o padre Miguel Cabral é licenciado em Medicina e Teologia Moral e doutorado em Bioética.

Entre outros cargos, é membro da Comissão de Ética do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central e exerce ainda o ministério sacerdotal no Oratório de São Josémaria e no Colégio Mira-Rio em Lisboa.