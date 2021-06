PRR aprovado. Costa diz que "é corrida de fundo e não de 100 metros"

O primeiro-ministro relativizou hoje a questão sobre o momento em que as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) começam a chegar a Portugal, alegando que o programa está desenhado para uma corrida de fundo.

António Costa falava numa conferência de imprensa conjunta com a presidente da Comissão Europeia, no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, após Ursula von der Leyen ter anunciado a existência de "luz verde" para que o PRR português seja agora submetido à apreciação do Conselho Europeu.

Interrogado sobre o momento em que as primeiras verbas chegarão a Portugal e se o processo burocrático em Bruxelas não poderá retardar a recuperação económico do país, o líder do executivo português respondeu: "A questão essencial não é a de se saber se o dinheiro chega esta semana, ou se vai chegar em agosto. Claro que quanto mais depressa chegar melhor", admitiu.

No entanto, de acordo com António Costa, o PRR português "não está desenhado para uma corrida de 100 metros, mas para uma corrida de longo curso, visando que tenha um poder transformador na nossa sociedade e não simplesmente para responder às necessidades imediatas da crise provocada pela covid-19".

"Para isso, temos outros instrumentos e outros mecanismos", alegou.