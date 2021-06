Passos Coelho diz que há reformas que só se fazem "em confronto"

“Não reconhecer os erros que se praticaram, nomeadamente o recuo para as 35 horas, que custou muito dinheiro a um sistema que já não tinha dinheiro. Muitas das novas transferências foram para pagar aquilo que já não se tinha de pagar, porque em acordo com os sindicatos nós tínhamos encontrado uma solução para que a oferta de trabalho cobrisse mais necessidades de produção. Claro que, agora, se teve de contratar mais gente, porque é preciso mais gente para fazer o mesmo trabalho.”

Na apresentação de um livro de António Alvim, intitulado “Manual para uma mudança na Saúde”, Pedro Passos Coelho deu os exemplos da Segurança Social e do SNS para defender a necessidade de reformas e de novas políticas, porque a esquerda não aprende com os seus erros.

Para o antigo primeiro-ministro, “seria imperdoável” que fosse sempre a direita a tentar salvar a situação e a esquerda não aprenda com os seus próprios erros.

“Seria imperdoável que a esquerda, que diz que é uma espécie de ‘alma mater’ do SNS, o esteja a desqualificar desta maneira e seja a direita sempre a tentar ver se salva a situação e se consegue dar sustentabilidade ao Estado Social. Eu não me importo nada que seja a direita a fazê-lo, mas acho que é um paradoxo que a esquerda não aprenda com os próprios erros e não arrepie caminho como não tem mostrado vontade de arrepiar.”

A solução, diz Passos Coelho, é que as reformas se façam, ainda que em confronto. Alguém tem de enfrentar os problemas e, se for preciso, as reformas devem fazer-se em sem amplos consensos obrigatórios.

“Alguém tem de os enfrentar. Portanto, se o Governo em funções os não quer enfrentar, que venha um dia outro que os possa enfrentar e, se as reformas se tiverem de fazer em confronto, que se façam em confronto.”

Para Passos Coelho, é a democracia a funcionar. “Se estivéssemos de estar de acordo sempre, em tudo o que é essencial, e só tivéssemos de divergir no acessório também não era preciso fazer eleições nem mudar os governos”.

“Os governos mudam-se quando é preciso políticas que sejam verdadeiramente diferentes e, depois, cada um que assuma as suas responsabilidades. Foi assim que aconteceu quando o PSD fez aprovar a lei de bases da saúde, em 1990, e é assim agora com a proposta vitoriosa de 2019, voltando a desenterrar o espantalho da estatização e da proibição tendencial da convenção com o setor privado. É um mau caminho. Eu espero que o país possa arrepiar caminho nestas políticas para poder defender as pessoas e o próprio país”, conclui o antigo líder do PSD.

