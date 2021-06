Costa garante "total sintonia" com Marcelo, "até em torno da seleção"

Veja também:

O primeiro-ministro, António Costa, diz que está em total sintonia com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

A garantia foi deixada esta quarta-feira por António Costa quando questionado sobre as relações institucionais entre ambos, na sequência da troca de palavras a propósito de recuar ou não no desconfinamento.

António Costa, que falava no final de um encontro com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, usou a seleção nacional de futebol, que está a defender o título no Europeu, para destacar como estão "totalmente sintonizados".

“Como é habitual, o primeiro-ministro e o Presidente da República estão totalmente sintonizados e, naturalmente, em torno da seleção portuguesa”, começou por referir o primeiro-ministro, desvalorizando as dissonâncias dos últimos dias sobre avanços e recuos no desconfinamento.

“Ontem, o senhor Presidente pôde vibrar no estádio com a vitória de Portugal, eu vibrei através da televisão. No próximo sábado, trocaremos de posições. Eu irei sofrer em Munique o jogo com a Alemanha, o Presidente espero que festeje pela televisão os resultados da seleção em Munique. Mas total sintonia, até em torno da seleção”, sublinha António Costa.

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou, no fim de semana, que, no que depender do Presidente, não haverá "volta atrás" no processo de desconfinamento, e deu a Feira da Agricultura de Santarém como exemplo do "virar de página".

"Já não voltamos para trás. Não é o problema de saber se pode ser, deve ser, ou não. Não vai haver. Comigo não vai haver. Naquilo que depender do Presidente da República não se volta atrás", afirmou, Marcelo Rebelo de Sousa, que está hoje a visitar a Feira Nacional de Agricultura, em Santarém.



Na resposta, o primeiro-ministro declarou que ninguém, nem o Presidente da República, pode garantir que não se volta atrás no desconfinamento, sublinhando que o Governo adotará "em cada momento as medidas que se justifiquem perante o estado da pandemia".

A troca de palavras continuou com Marcelo a declarar na Hungria que, “por definição, o Presidente nunca é desautorizado pelo primeiro-ministro”.

"Quem nomeia o primeiro-ministro é o Presidente, não é o primeiro-ministro que nomeia o Presidente", disse Marcelo Rebelo de Sousa em Budapeste, onde se encontra para assistir hoje ao primeiro jogo de Portugal no Euro2020.