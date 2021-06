Tempestade de chuva e granizo fez cair teto de hipermercado no Entroncamento

Uma forte tempestade de granizo provocou, ao final da tarde de terça-feira, cheias repentinas e o desabamento do telhado de um hipermercado no Entroncamento.

“Foi uma chuva intensa em muito pouco tempo, com granizo acompanhado e vento, que provocou aqui algumas inundações rápidas e o abatimento parcial de um hipermercado na zona Norte do concelho, na freguesia de Nossa Senhora de Fátima”, conta à Renascença o comandante dos bombeiros locais, Rodrigo Bertelo.

No entanto, a tempestade provocou apenas “danos materiais. O escoamento não facilitou, devido à quantidade de água e granizo que também tamponava as sargetas”, adianta o bombeiro.

O mau tempo causou estragos em vários locais do Norte e Centro do país. Em Vila Real, foram registadas “várias ocorrências” relacionadas com quedas de árvores, inundações e incêndios, numa altura em que se verificava chuva intensa, vento e trovoada.

Verificaram-se ainda quedas de estruturas e os bombeiros foram também mobilizados para limpezas de via e sinalização de perigo.