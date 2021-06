Seis distritos do continente estão sob aviso laranja até às 21h00

Seis distritos do norte e centro de Portugal continental estão esta quarta-feira, até às 21h00, sob aviso laranja devido ao mau tempo, com previsão de trovoada e queda de granizo, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real e Braga estão sob aviso laranja desde às 13h19.

Além de trovada e queda de granizo, são previstas rajadas de vento em todos os distritos, sendo que no Porto e em Braga far-se-ão sentir em especial na parte leste dos territórios.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado.

Portugal continental, em especial as regiões do interior norte e centro, poderá continuar nos próximos dias com aguaceiros, trovoadas e granizo, estando também prevista uma descida da temperatura máxima a rondar os 10 graus Celsius.

"Vamos continuar com condições para haver aguaceiros e trovoadas, mais prováveis nas regiões do interior norte e centro durante a tarde, e granizo. Nas regiões do litoral e região sul também há condições para períodos de chuva ou aguaceiros e muita nebulosidade, embora com abertas", disse à Lusa a meteorologista Paula Leitão.

De acordo com a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta situação de instabilidade vai manter-se durante alguns dias.

"Hoje [quarta-feira] mais no interior norte e centro, amanhã [quinta-feira] pode chegar às serras do Algarve", disse.

Segundo Paula Leitão, entre esta quarta-feira e quinta-feira está prevista uma descida da temperatura máxima de cerca de 10 graus.

A previsão de aguaceiros por vezes fortes e de granizo, acompanhados de trovoada e possibilidade de rajadas de vento, já tinha levado o IPMA a emitir um aviso amarelo para os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu e Guarda a partir das 09h00 e até às 21h00 desta quarta-feira.