Se temos um SNS, porque não Serviço Nacional de Habitação?

Casa: há quem lhe chame lar, num sentido íntimo; em alguns registos fiscais, aparece como residência, e no discurso político é chamada, de forma ascética, de habitação. Talvez nenhum bem seja mais definidor do orçamento familiar ou individual, e, por consequência, da capacidade de emancipação social. Só que ter casa – seja própria ou arrendada - não é apenas possuir um bem, mas um direito. O 65.º artigo da Constituição Portuguesa é explícito: “Todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar.” Aliás, tal como estipula o 64.º artigo da Constituição, sobre o acesso aos cuidados de Saúde, que indica que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) deverá ser “tendencialmente gratuito”, o terceiro ponto, do artigo relativo à habitação, estipula que o “Estado adotará uma política tendente a estabelecer um sistema de renda compatível com o rendimento familiar e de acesso à habitação própria.”

Se esta é a lei, por que é que Portugal não tem um Serviço Nacional de Habitação? E por que é que o parque habitacional que pertence ao Estado é tão reduzido, por comparação com alguns países nórdicos? A Dinamarca, que tem apenas cinco milhões de habitantes, tem cerca 600 mil fogos de habitação sem fins lucrativos (21% do total); casas que pertencem ao Estado e cujas rendas são reguladas não tendo por base os preços médios do mercado privado, como acontece com o Programa de Arrendamento Acessível (PAA), mas pelo valor dos rendimentos das famílias. Enquanto isto, em Portugal, com o dobro da população da Dinamarca, o stock de habitação social é de apenas 120.000 fogos (2% do total).

Estes números dizem muito sobre “as políticas que desenvolvemos nas décadas passadas”, frisa Sónia Alves, investigadora do Instituto de Ciências Sociais de Lisboa, à Renascença. “O facto de não termos um setor lucrativo, como existe no setor da saúde ou na educação, no caso da habitação. O facto de não se construir através de associações sem fins lucrativos, como se verifica na Dinamarca, a preço de custo para arrendamento e que fica perpetuamente disponível às famílias, explica a baixa percentagem que temos no setor do arrendamento”, afirma.

Os Governos de vários países perceberam a importância de ter “mercados de habitação equilibrados, do ponto de vista da compra e do arrendamento, porque existe uma população que precisa de se mexer, de estar móvel” – famílias de rendimento baixo, jovens, pessoas que mudam de cidade.

Parte do problema é a habitação servir “para estacionar dinheiro”, nota Bernardo Alves, 25 anos, representante do Movimento Habitação Hoje!, à Renascença. Há décadas que os portugueses, em vez de terem as poupanças no banco, preferem “tê-las num T3”. “E esse T3 tanto lhes faz que esteja vazio, que esteja ocupado, que esteja um sem abrigo a dormir à porta.”

“A moralidade da pessoa que tem o apartamento obviamente que podemos questioná-la, mas na verdade isso não interessa muito. Interessa é que o Estado, com uma Constituição, que diz no artigo 65 que a habitação é um direito, olhe para um devoluto fechado há 50, 60 anos e diga: não fizeram até agora, isto vai passar a servir a função social da habitação que é uma coisa que também já está prevista em lei”, diz.