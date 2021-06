Menino de dois anos desaparecido em Proença-a-Velha

Um menino de dois anos está desaparecido desde o início da manhã desta quarta-feira , na localidade de Proença-a-Velha, concelho de Idanha-a-Nova, estando as buscas a decorrer, disse à agência Lusa fonte oficial da GNR.

"Recebemos o alerta às 8h30 da manhã e, entretanto, foi montado uma operação de busca e resgate e que a esta hora [17h30] continua no terreno com um forte dispositivo", disse o oficial de comunicação e relações públicas do Comando Territorial de Castelo Branco, capitão Jorge Massano.

Segundo este responsável, o dispositivo foi reforçado ao longo do dia e inclui drones, equipas cinotécnicas e mais de 20 militares da GNR.

Alguns populares também se juntaram às buscas que estão a decorrer numa área "bastante alargada" daquela localidade.

De acordo com a mesma fonte, o menino, com idade compreendida entre "os dois e os três anos", terá desaparecido de casa e o alerta foi dado pelos pais, desconhecendo-se as circunstâncias do sucedido.

Além dos militares da GNR, a Polícia Judiciária também está no local, acrescentou.