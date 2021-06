Covid-19: Lisboa e Vale do Tejo com mais de 900 casos em 24 horas

Num dia em que o país atingiu o número de novos casos mais elevado em quase quatro meses, o aumento de novos casos na região de Lisboa e Vale do Tejo é também um marco: desde 19 de fevereiro que a região não registava tantos novos casos - nesse dia, foram registados 975 casos de Covid-19. Ainda esta quarta-feira, perante o aumento da pandemia na região da capital, o primeiro-ministro António Costa salientou que o tratamento em Lisboa não seria diferente do aplicado ao resto do país. Ou seja, mediante a matriz de risco definida pelo Governo, a região e o concelho de Lisboa poderão recuar no desconfinamento.

Costa, no entanto, recusou antecipar medidas restritivas, alegando precisamente essa igualdade de tratamento. Quaisquer medidas serão decididas no Conselho de Ministros, na quinta-feira. "Na quinta-feira, essa avaliação será novamente feita. E, em função dessa avaliação, tomaremos as medidas necessárias", disse Costa, a propósito das avaliações da situação pandémica a cada concelho. No relatório de vacinação publicado na terça-feira pelas autoridades, a região de Lisboa e Vale do Tejo surgiu como a região com menor percentagem de pessoas com a vacinação completa, com 20% da população a receber as duas doses. Um total de 41% receberam a primeira dose.