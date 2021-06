Espanha anuncia fim das máscaras na rua “em breve”

“Em breve”, o uso de máscaras na rua vai deixar de ser obrigatório em Espanha, anunciou o primeiro-ministro Pedro Sanchez nesta quarta-feira de manhã.

“Em breve vamos abandonar as máscaras na rua. Em poucos dias, teremos mais de 15 milhões de pessoas com a vacinação completa e, em poucas semanas, 50% da população com pelo menos uma dose”, afirmou numa conferência de imprensa durante um fórum empresarial.

Até final do verão, 70% da população espanhola estará vacinada, avançou ainda.