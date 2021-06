Covid-19. Brasil chega a 490 mil mortes e supera 17,5 milhões de casos

Veja também:

O Brasil passou a barreira das 490 mil mortes devido à Covid-19 (490.696) e superou 17,5 milhões de infeções (17.533.221) desde o início da pandemia.

Desse total, 2.468 óbitos e 80.609 casos positivos do novo coronavírus foram contabilizados nas últimas 24 horas, de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela tutela da Saúde.

Contudo, os dados podem ser muito superiores, uma vez que Rio Grande do Sul, um dos cinco Estados brasileiros mais afetados pela doença, não conseguiu comunicar atempadamente os registos das últimas 24 horas devido a problemas técnicos.

A taxa de incidência da doença no Brasil, um dos três países mais atingidos pela Covid-19, juntamente com os Estados Unidos e com a Índia, é agora de 234 mortes e 8.343 casos por 100 mil habitantes. Já a taxa de letalidade continua em 2,8% há várias semanas.

Das 27 unidades federativas brasileiras, São Paulo é a mais atingida em números absolutos, concentrando 3.487.385 casos de infeção e 119.110 vítimas mortais devido ao Sars-CoV-2.

Num momento em que especialistas preveem uma nova vaga da pandemia no Brasil, o país sul-americano encontra-se a sediar a Copa América desde o último domingo e o Ministério da Saúde brasileiro já identificou 52 casos entre jogadores, membros das delegações e prestadores de serviços envolvidos no torneio de futebol.

A seleção da Venezuela, que tem o português José Peseiro como selecionador, foi a mais afetada até ao momento, devido a um surto que resultou na infeção de 13 elementos da comitiva - oito jogadores e três elementos da equipa técnica -, que motivou a chamada de 15 novos futebolistas.

A realização do evento em solo brasileiro esteve envolvida em polémica, devido ao recrudescimento da pandemia e o ritmo lento da imunização no país.

Campanha de vacinação lenta. A tutela da Saúde anunciou que 530 mil doses da vacina da Pfizer chegam ao Brasil ainda hoje.

Esse é o primeiro lote de um total de 2,4 milhões de doses do imunizante da Pfizer que serão entregues ao Ministério da Saúde esta semana. As outras duas remessas, com 936 mil doses cada, estão previstas chegar ao país na quarta e na quinta-feira.

Além disso, o Brasil deverá receber na próxima semana 842.400 doses de vacinas da Pfizer através do consórcio Covax Facility.

Esse será o primeiro lote da farmacêutica que desembarcará no país oriundo da aliança liderada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e outros parceiros.