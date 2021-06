Comentadores portugueses deixam TDM após "censura" sobre Tiananmen

Dois comentadores do programa de debate em língua portuguesa "Contraponto", da Teledifusão de Macau (TDM), deixaram a emissão em protesto contra a "censura" a comentários à proibição da vigília de Tiananmen, disse esta quarta-feira à Lusa o advogado Frederico Rato.

"Deixei o programa porque fui censurado na opinião que expendi relativamente à proibição da vigília para assinalar os acontecimentos na praça de Tiananmen, por parte da PSP de Macau", contou o jurista à Lusa, confirmando uma informação já avançada na terça-feira pelo jornal "Expresso".

O jurista, que fazia parte há dez anos do painel de comentadores da estação, disse que comunicou a decisão de abandonar o programa à direção de programas da TDM, em 08 de junho, tal como o outro comentador, o jornalista Emanuel Graça, que não quis fazer declarações à Lusa.

Segundo o jornal "Expresso", além de cortar as declarações sobre Tiananmen do debate pré-gravado, difundido em 30 de maio, o canal público de rádio e televisão de Macau também teria eliminado reportagens da versão "online" do Telejornal em português, transmitido no dia 4 de junho, data em que se assinalava o 32.º aniversário do massacre.

Frederico Rato disse à Lusa que, nos comentários eliminados, defendia que a proibição da vigília violava a Lei Básica, a mini-constituição do território, e que esta "corria o risco de passar a letra morta", prenunciando "o princípio do fim da [sua] aplicação".

"Como fui censurado nestas duas coisas que disse, deixei o programa", contou, afirmando que se trata de um incidente "completamente inédito".

Na segunda-feira, a TDM confirmou, em resposta a questões "de um órgão de comunicação social", que "foi decidido remover o comentário" do programa semanal Contraponto, gravado em 28 de maio, alegando que "os comentadores opinaram sobre um processo que decorria no âmbito do Tribunal de Última Instância", sobre um recurso apresentado pelos organizadores da vigília, após a proibição da polícia, "e, do qual, não havia ainda uma decisão final".

"Assim, tendo a TDM em consideração que não é conveniente fazer quaisquer comentários ou emitir opiniões sobre casos cujo processo judicial ainda se encontre em curso, foi decidido remover o comentário" do programa "emitido nesse fim de semana", pode ler-se na nota.

A estação alegou ainda que, no programa seguinte, "os comentadores presentes foram convidados a emitir a sua opinião sobre o Acórdão do Tribunal de Última Instância que tinha sido tornado público no dia 3 de Junho", confirmando a proibição da polícia.