Biden e Putin procuram consenso difícil em Genebra

"Queria agradecer-lhe a iniciativa por nos encontrarmos hoje [quarta-feira]. Ainda assim, as relações entre EUA e Rússia acumularam muitos problemas que requerem uma reunião ao mais alto nível", afirmou o Presidente russo, antes dos dois fugirem dos olhares da imprensa durante as próximas horas.

Vladimir Putin e Joe Biden deram o primeiro aperto de mão numa villa às portas de Genebra, na Suíça, banhada pelo Lago Léman. Depois do cumprimento supervisionado pelo Presidente suíço, Guy Parmelin, os dois trocaram umas palavras em frente às câmaras e foram para uma sala privada.

"Espero que a nossa reunião seja produtiva". Depois de muita expectativa, acusações de ataques informáticos e até alguns insultos , os Presidentes da Rússia e dos Estados Unidos da América encontraram-se pela primeira vez esta quarta-feira desde que Joe Biden tomou as rédeas da Casa Branca, em janeiro.

Os Estados Unidos têm atacado a Rússia em vários pontos e com muitas sanções, especialmente em torno de questões relacionados com direitos humanos. Os americanos contestam o tratamento do opositor russo Alexei Lavalny, que permanece detido e viu os seus grupos de apoio serem proibidos pelos tribunais do país.

Além disso, a Casa Branca continua a defender que a Crimeia pertence ao território ucraniano, mesmo depois da anexação por parte da Rússia em 2014 - esta defesa da Ucrânia chegou ao ponto de, esta semana, Biden ter sugerido que estaria para breve a entrada do país na NATO, o que colocaria as fronteiras da aliança atlântica mais perto de Moscovo do que na altura da cortina de ferro, na Guerra Fria.

E os Estados Unidos também têm criticado o apoio de Vladimir Putin ao regime ditatorial de Lukashenko na Bielorrússia, que no último ano viu a contestação no país aumentar sob a forma de manifestações enormes.

Clima de pirataria digital preocupa

Tudo isto são questões de política externa, no entanto. O maior ponto de debate poderá ser, como tal, a influência direta da Rússia na vida dos Estados Unidos.

Nas últimas três eleições, as autoridades americanas provaram que serviços secretos russos tentaram influenciar as eleições nos EUA, com a primeira, a de 2016, a contribuir diretamente para uma onda de desinformação que ajudou o então candidato Donald Trump.

E no mês passado, piratas informáticos russos, alegadamente apoiados pelo Governo, atacaram vários serviços americanos, deixando temporariamente em alerta o fornecimento de combustível numa boa parte do país.