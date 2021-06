Wimbledon reduz prémios. Campeões receberão menos 28%

A organização do torneio de Wimbledon anunciou, esta quarta-feira, que o valor dos prémios aos tenistas em 2021 vai ser reduzido. No caso dos torneios individuais, a diferença face a 2019 será de 5,3%.

Em 2021, o novo campeão de Wimbledon receberá, tanto na vertente masculina como na feminina, 1,7 milhões de libras (cerca de 1,98 milhões de euros). Representa uma redução de 27,7% relativamente aos 2,35 milhões de libras que o sérvio Novak Djokovic e a romena Simona Halep receberam, cada um, por arrecadar a "saladeira" londrina.

Em 2019, os finalistas vencidos dos torneios individuais receberam 1,175 milhões de libras. Em 2021, o prémio não chegará a um milhão.

Os torneios individuais de Wimbledon renderão um total de 26,98 milhões de libras (31,43 milhões de euros) de prémio aos tenistas. Menos 5,3% que o total de 28,49 milhões de libras distribuído há dois anos.

Corte total de cerca de três milhões de libras

Os torneios de pares por género têm designados menos 7,2% do que em 2019, enquanto no de pares mistos a variação é de menos 14,4%.

No total de todos os torneios que decorrerão na relva do All England Club, em Londres, o valor dos prémios monetários foi reduzido em 5,2%. Desce de 38 milhões de libras (44,27 milhões de euros) em 2019 para 35,016 milhões de libras (40,79 milhões de euros) em 2021.

Wimbledon regressa depois de um ano de ausência, visto que a edição de 2020 foi cancelada devido à pandemia da Covid-19. O único torneio de relva do Grand Slam realiza-se entre 28 de junho e 11 de julho.