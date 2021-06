Tóquio 2020. Governo japonês planeia limite de 10 mil espectadores para grandes eventos

O ministro da Economia do Japão, que tem liderado a carga contra a pandemia da Covid-19, propôs um alargamento do número máximo de espectadores em grandes eventos de cinco para 10 mil. Uma decisão que afeta diretamente os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Grandes recintos em 10 prefeituras, entre as quais se encontram Tóquio, cidade que acolherá as Olimpíadas, e Osaka, limitam a entrada a 5.000 espectadores ou até metade da capacidade — prevalece o número que for maior —, no âmbito das restrições de combate ao novo coronavírus, que vigoram até 20 de junho e que, na quinta-feira, deverão ser alargadas por mais um mês, de acordo com a agência "Kyodo News".

Yasutoshi Nishimura afirmou, de acordo com a mesma fonte, que a medida de limitação de espectadores se estenderá a julho e agosto.

Os Jogos Olímpicos de Tóquio foram adiados de 2020 para 2021 devido à pandemia da Covid-19. Realizam-se entre 23 de julho e 8 de agosto. Os Jogos Paralímpicos, também adiados por um ano, pela mesma razão, estão marcados para o período entre 24 de agosto e 5 de setembro.