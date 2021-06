Villarreal contrata defesa argelino do Bétis a custo zero

O Villarreal anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Aissa Mandi.

O defesa-central argelino, de 29 anos, que também pode jogar a lateral-direito, era um jogador livre, após terminar contrato com o Bétis. Assinou com o Villarreal para as próximas quatro temporadas, isto é, até 2025.

Internacional pela Argélia, pela qual tem 62 internacionalizações e um golo, Mandi também tem nacionalidade francesa, pelo que não ocupa vaga de extracomunitário no plantel do Submarino Amarelo.

O defesa foi formado e começou a carreira profissional no Stade de Reims. Em 2016/17, rumou ao Bétis, onde jogou sempre com regularidade até ao final do contrato. Na temporada que agora termina, Aissa Mandi disputou 32 jogos e marcou três golos pelos andaluzes.