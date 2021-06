Itália vence e é a primeira seleção a carimbar presença nos "oitavos"

A Itália venceu a Suíça, por 3-0, e garantiu a passagem aos oitavos de final do Euro 2020.

A jogar em casa, no Olímpico de Roma, a equipa orientada por Mancini marcou aos 19 minutos, por Chiellini, de canto, mas foi invalidado por mão na bola.

Aos 26 minutos, Locatelli abriu o marcador, servido por Berardi, e o mesmo médio bisou no segundo tempo, com um grande remate à entrada da área, sem hipótese para Sommer. O ponta de lança Ciro Immobile fechou a contagem aos 89 minutos de jogo.

Haris Seferovic, jogador do Benfica, foi titular e substituído ao intervalo por Gavranovic.

Com este resultado, a Itália é a primeira equipa do Euro a garantir presença nos oitavos de final, já com seis pontos nos dois jogos disputados. A Suíça é terceira classificada com um ponto e adia a decisão para a última ronda, que jogará frente à Turquia, última do grupo sem pontos.