Fim de uma era. Sergio Ramos deixa o Real Madrid

O Real Madrid anunciou, em comunicado, que o defesa-central Sergio Ramos não vai renovar contrato e deixa o clube.

O defesa-central de 35 era capitão de equipa e deixa o Real Madrid, clube que representou nas últimas 16 temporadas.

No total, Ramos apontou 101 golos em 671 jogos pelo Real Madrid, tendo conquistado um total de 22 troféus, entre os quais quatro Ligas dos Campeões e cinco campeonatos.

De acordo com a nota oficial do clube, o Real Madrid fará uma homenagem ao defesa na quinta-feira, às 13h30, numa conferência de imprensa conjunta com o presidente Florentino Pérez.