Euro 2020. Alerta de bomba antes do Itália-Suíça

Alerta de bomba junto ao Estádio Olímpico de Roma antes do jogo do Campeonato da Europa entre a Itália e a Suíça.

De acordo com a imprensa italiana, foi encontrato um carro armadilhado junto à Praça Mancini, a poucos quilómetros do estádio. Os engenhos amadores foram desativados.

Várias ruas que dão acesso ao estádio foram encerradas para permitir a desativação dos engenhos explosivos. De acordo com o "Corriere dello Sport", a denúncia partiu de um transeunte que reparou nos objetivos suspeitos no interior do carro e avisou as autoridades.

O jogo entre Itália e Suíça, da segunda jornada da fase de grupos do Euro 2020, tem apito inicial marcado para as 20h00.