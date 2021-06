Danny Rose regressa ao Watford após 14 anos no Tottenham

O Watford comunicou, esta quarta-feira, a contratação de Danny Rose, internacional inglês que terminou contrato com o Tottenham.

O lateral-esquerdo, de 30 anos, regressa a uma casa que conhece, dado que jogou nos "hornets" em 2008/09, por empréstimo do Tottenham, clube que representou durante 14 anos. Danny Rose assina contrato com o Watford, a "custo zero", por duas temporadas, até 2023.

Na época que agora termina, Danny Rose não jogou pela equipa principal do Tottenham. Fez apenas dois encontros pelos sub-23.

O defesa, formado no Leeds United, tem ainda 29 internacionalizações por Inglaterra, que representou no Euro 2016 e no Mundial 2018.