Barcelona mantém esperança na renovação de Messi

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, acredita que o argentino Lionel Messi vai renovar contrato com os catalães, revelando que o processo negocial está num "ponto avançado" e que o astro sul-americano quer continuar ao serviço do Barça.

"O lugar das chuteiras de Leo Messi é o relvado do Camp Nou. A renovação está num ponto avançado", afirmou Laporta, no âmbito da apresentação do documentário "Messi, a décima arte", no Palácio da Música da Catalunha.

E acrescentou: "Não aceito um 'não' do Messi, sou uma pessoa otimista, ele quer ficar e estamos a fazer o que podemos, embora não seja fácil, porque existem clubes com grande capacidade financeira".

Ainda assim, Laporta realçou que a continuidade, ou não, de Messi nos blaugrana não depende da questão económica. "Não é uma questão de dinheiro, isso facilita-nos muito, ele quer ficar", vincou o líder do Barcelona, destacando que "a mais esplêndida história do 'Barça' se escreve com o nome de Leo Messi".

Xavi Hernández, Pep Guardiola, Jorge Valdano, Neymar, Ronaldinho, Luis Suárez, Andrés Iniesta, Luis Enrique e Ernesto Valverde são os nomes que aparecem no documentário, produzido pela TV3 e que estreia dia 22 na televisão catalã, para falar de Messi, que é comparado a artistas como Mozart, Leonardo da Vinci, Picasso, Verdi, Gaudí e Beethoven.