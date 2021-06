Arnautovic suspenso por um jogo por insulto a jogador da Macedónia do Norte

O austríaco Marko Arnautovic foi suspenso por um jogo, por insultar um jogador da Macedónia do Norte, na jornada inaugural do Euro 2020.

O castigo foi anunciado pela UEFA, em comunicado. A Federação da Macedónia do Norte tinha feito queixa do avançado, de 32 anos, que assim não poderá defrontar os Países Baixos na quinta-feira.

No jogo de domingo entre Áustria e Macedónia do Norte, que os austríacos venceram por 3-1, Arnautovic, de origem sérvia, fez um gesto com a mão em direção a Ezgjan Alioski, de origem albanesa, e dirigiu-lhe um insulto, depois de ter marcado o terceiro golo da sua seleção.