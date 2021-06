“Bazuca” para Portugal. O que significa isto agora?

Porque, em conjunto, a União Europeia consegue obter condições muito mais favoráveis. Basta ver o exemplo do empréstimo de ontem, obtido a uma taxa de juro pouco acima de 0%. A procura foi sete vezes superior à oferta, o que mostra bem a confiança que os mercados têm na União Europeia. Se fosse Portugal a financiar-se sozinho, teria seguramente de pagar mais.

O restante é sob a forma de empréstimos por parte da União Europeia. No total, para os planos de recuperação de todos os Estados-membros, a UE vai desembolsar o montante recorde de 750 mil milhões de euros – o equivalente a toda a riqueza produzida em Portugal ao longo de três anos e meio.

Cerca de 16 mil e 600 milhões de euros – dava para construir qualquer coisa como 15 aeroportos do Montijo.

Mas, no caso português, quem vai receber o dinheiro?

A maior parte é para investimento público, ou seja, é o próprio Estado que define os projetos. Por exemplo, um dos primeiros projetos com base no Programa de Recuperação e Resiliência é a construção da nova travessia sobre o rio Douro. E, apesar de alguma resistência da Comissão Europeia, há uma aposta no alcatrão, porque estão reservados mais de 500 milhões de euros para estradas.

Mas os investimentos são muito variados, desde a habitação acessível à ferrovia, eficiência energética, centros tecnológicos e universidades.

Depois, há uma parte que será para investir diretamente nas empresas. Apesar do ceticismo que os inquéritos aos empresários têm revelado, o Governo garante que haverá dinheiro para a capitalização das empresas e para o investimento em inovação e desenvolvimento.

E quando é que o dinheiro chega, afinal?

Não vai ser de uma vez só, mas em parcelas. A primeira transferência deve ser em agosto, embora o Governo português gostasse que fosse mais cedo. Vão ser dois mil e 100 milhões de euros nesse primeiro envelope.