Titulares à parte no arranque da preparação para a Alemanha

Os titulares da vitória (3-0) da seleção nacional frente à Hungria, na estreia no Euro 2020, fizeram trabalho de ginásio, esta quarta-feira, no arranque da preparação para a visita à Alemanha, no sábado.

Rui Patrício, Raphael Guerreiro, marcador do primeiro golo de Portugal, Bernardo Silva, William Carvalho, Bruno Fernandes, Nelson Semedo e Danilo Pereira fizeram trabalho de recuperação no relvado, à parte dos suplentes e não utilizados. Já Cristiano Ronaldo, Pepe, Rúben Dias e Diogo Jota nem no relvado apareceram e terão ficado pelo ginásio.

Portugal estreou-se no Euro 2020 com uma vitória, por 3-0, sobre a Hungria, em Budapeste. Raphael Guerreiro abriu o marcador aos 83 minutos e Cristiano Ronaldo bisou aos 87, de grande penalidade, e 93.

Na segunda jornada do grupo F, a seleção nacional defronta a Alemanha, no sábado, às 17h00, na Allianz Arena, em Munique. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.