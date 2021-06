Perto de quatro milhões ligaram a TV para ver o Portugal-Hungria

A estreia de Portugal no Euro 2020 foi a partida mais vista da competição até agora, com uma audiência média de 2,3 milhões de espetadores, segundo a análise da Universal McCann, agência de meios do grupo Mediabrands.

Portugal bateu a Hungria por 3-0 na sua estreia no campeonato europeu de futebol, que decorreu na terça-feira (15 de junho), em Budapeste, em encontro da primeira jornada do Grupo F do Euro2020, que foi transmitido em sinal aberto pela SIC.