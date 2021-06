Só em 2022. Segundo adiamento do mítico Festival de Vilar de Mouros

É como morrer na praia. “Estávamos perto de começar as montagens do Festival", refere a promotora Surprise & Expectation, em comunicado. Agora, os bilhetes que já tinham sido adquiridos continuam válidos para a edição do próximo ano.

O regresso da música à aldeia de Vilar de Mouros está agora previsto para os dias 25, 26 e 27 de agosto do próximo ano. A organização do evento que gera grande dinâmica económica na região, promete começar ainda este mês a divulgar o cartaz da próxima edição.

"Os portadores de passe geral ou de bilhete diário para o EDP Vilar de Mouros de 2021 têm assegurada a sua entrada na edição de 2022", explica a organização, que acrescenta que o público portador de bilhete diário, poderá, contudo, fazer um 'upgrade' para um passe geral.

Está também prevista a possibilidade de “requerer, de forma incondicional, a devolução do valor dos bilhetes adquiridos nas respetivas plataformas de 'ticketing’”.

Também no concelho de Caminha, a organização do festival SonicBlast anunciou o cancelamento da edição deste ano e o seu adiamento para o próximo ano. Por causa da pandemia foram já adiados vários festivais de música, entre os quais o ID No Limits e o CoolJazz , o Alive, o Rock in Rio Lisboa, o Super Bock Super Rock, o Bons Sons, o Primavera Sound, o Boom Festival, o Músicas do Mundo de Sines, o RFM Somnii, o Summer Fest, entre outros.