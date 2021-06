​CCB apresenta “Destemporada” para pôr fim à “pandemia cultural” no Verão

Este ano o arquiteto escolhido para desenhar o espaço ao ar livre é Ricardo Bak Gordon. À Renascença , o responsável pelo auditório fala “num grande desafio”. Depois de Carrilho da Graça no ano passado, este ano Bak Gordon diz que lhe interessou trabalhar a cortiça, “uma matéria muito extraordinária que contrasta muito com a pedra com que todo o CCB é construído”.

“Esta Destemporada, espero bem, e faço figas que isso aconteça, será o epilogo da pandemia cultural”, foi assim que Elísio Summavielle, presidente do Conselho de Administração do Centro Cultural de Belém (CCB), introduziu esta terça-feira a apresentação da “Destemporada”, a programação do Centro Cultural de Belém (CCB) para o Verão.

Na música outro dos destaques vai para a clássica com espetáculos como a ópera “Maria de Buenos Aires” que vai marcar no palco do Grande Auditório, a 22 de agosto, os 100 anos de Astor Piazolla; ou a 15 de agosto, um concerto com a Orquestra La Nave Va Exsultate construído tendo como epicentro a soprano Ana Paula Russo que participou no concerto inaugural do CCB.

Mas há também teatro para ver na Destemporada e desde logo o destaque vai para a presença da atriz italiana Monica Belluci no CCB a 10 e 11 de julho no espetáculo “Maria Callas – Cartas e Memórias”, concebido por Tom Volf e que será apresentado no Grande Auditório no âmbito do Festival de Teatro de Almada.

Os Artistas Unidos vão também apresentar de 6 a 15 de agosto o espetáculo “Morte de um Caixeiro Viajante”, de Arthur Miller, com encenação de Jorge Silva Melo e nos dias 27 e 28 de agosto, “A Castro” de António Ferreira com encenação de Nuno Cardoso subirá ao palco do Grande Auditório.

O prato forte da programação da Destemporada será, contudo, a dança. Desde logo com o espetáculo “Bate Fado” criado pelo fadista e pelo coreógrafo Jonas & Lander. Este espetáculo acontece depois de vários anos de pesquisa sobre as origens do fado dançado e será um espetáculo “hibrido entre um espetáculo de fado e uma performance de dança”, explica à Renascença Jonas – o fadista que dará voz ao concerto que será dançado por quatro bailarinos.