Atriz Lisa Banes morre após atropelamento e fuga

A atriz americana Lisa Banes, conhecida pelo seu papel no filme "Gone Girl", morreu na segunda-feira depois de ter sido vítima de um atropelamento e fuga em Nova Iorque, há mais de uma semana. A notícia foi dada esta terça-feira pelo agente da atriz.

"Estamos desolados com a morte trágica e insensível da Lisa. Ela era uma mulher de grande espírito, bondade e generosidade e dedicada ao seu trabalho, fosse no palco ou em frente a uma câmara, e era ainda mais intensa com a sua mulher, família e amigos. Estamos abençoados por tê-la tido nas nossas vidas", disse o agente David Williams, em declarações à NBC.

Banes tinha 65 anos e morreu com um traumatismo cerebral, contou Williams.

O acidente terá sido provocado por uma mota que não respeitou o sinal vermelho e atropelou a atriz, no dia 4 de junho, tendo fugido do local imediatamente a seguir.

Segundo a NBC, as autoridades não identificaram nenhum suspeito.

A participação mais conhecida de Lisa Banes no cinema foi com o filme "Gone Girl". Recentemente, Lisa Banes participou na série "Them", e também nas séries "Six Feet Under" e "Nashville".