Fátima acolhe Simpósio Teológico-Pastoral centrado na santidade

O Santuário de Fátima vai realizar de 18 a 20 de junho o seu Simpósio Teológico-Pastoral, em regime presencial, com o tema "Fátima, hoje: pensar a Santidade".

De acordo com a informação disponibilizada pela página do Santuário de Fátima, a reflexão de três dias vai “partir do exemplo dos primeiros dois santos de Fátima, em particular de Jacinta Marto”, e pretende abordar “aquela que é a identidade e o desejo de uma comunidade cristã – a santidade -, e que constitui a sua principal marca ao longo de mais de dois mil anos”.

“O contexto de pandemia que o país e o mundo atravessam dita um “hoje” – tempo favorável no léxico cristão – que é uma oportunidade para refletir sobre as circunstâncias da própria humanidade”, adianta o Santuário.

De entre os oradores presentes na iniciativa, destaca-se o cardeal filipino Luis Antonio Tagle, arcebispo de Manila, que esteve em Fátima em 2019, Crispino Valenziano, do Pontifício Colégio de Santo Anselmo, Jerónimo Trigo, teólogo moralista da Universidade Católica, Teresa Messias, da mesma Universidade, D. José Ornelas Carvalho, presidente da Conferência Episcopal Portuguesa e Fabien Revol, da Universidade Católica de Lyon.

Para o presidente da Comissão Científica e Organizadora do Simpósio, Marco Daniel Duarte “em Fátima faz sentido, hoje, pensar a santidade: pela experiência que o acontecimento e a história da Cova da Iria propõem à humanidade que, século XX fora, olha para si própria na complexa teia do que é ser humanidade”.

Em declarações reproduzidas na página do Santuário, o responsável adianta por outro lado que “uma das grandes preocupações do Santuário de Fátima tem sido levar teólogos e outros investigadores a olharem para Fátima, a partir das fontes primevas respeitantes a este lugar, mas também a partir da sua história centenária, das práticas rituais e espirituais que este lugar inspira”.

A temática deste simpósio foi perspetivada a partir do centenário da morte de Santa Jacinta Marto, que se assinalou em 2020.

De acordo com o Santuário, a iniciativa conta já com cerca de 175 participantes inscritos, que durante três dias irão refletir sobre as temáticas propostas, no grande auditório do Centro Pastoral de Paulo VI.

As inscrições permanecem abertas.