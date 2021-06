“O Silêncio tem Voz”. Campanha sensibiliza para violência contra idosos

“O Silêncio tem Voz” é uma campanha de sensibilização sobre a violência contra as pessoas idosas, cujo Dia Mundial se assinala esta terça-feira.

A campanha decorre até 18 de junho nas escolas do norte do país, envolve 50 Agrupamentos de Escolas, 480 turmas e um universo de 12.000 alunos.

Trata-se de uma iniciativa organizada pela Comissão de Proteção ao Idoso (CPI), Associação Regional do Norte, que conta com a parceria do Município de Guimarães, ao abrigo do protocolo de cooperação institucional - Provedor do Idoso.

De acordo com o presidente da CPI, Carlos Branco, a violência contra a pessoa idosa é reconhecida à escala global como um grave problema de saúde pública e de direitos humanos e que os estudos indicam que os companheiros e os membros da família estão envolvidos na maioria dos casos, sendo apenas de 4% a percentagem dos que apresentam queixa junto das autoridades competentes.

“Qualquer forma de violência contra a pessoa idosa deverá ser sempre encarada como uma ofensa à dignidade humana, impondo-se o dever de reportar tais casos às entidades competentes”, afirma.