Novas mutações impõem “corrida contra o tempo” e variante Delta é "mais resistente à vacinação"

A variante Delta, inicialmente identificada na Índia, é agora responsável por mais de 42 mil casos de Covid-19 no Reino Unido, onde 5% dos infetados com a estirpe tinham já recebido as duas doses da vacina.

Por cá, os especialistas garantem que "não há motivos para a alarme", mas confirmam que a variante, que já apresenta transmissão comunitária, é mais contagiosa e mais resistente à vacinação.

"Não temos grandes dúvidas de que esta variante Delta tem uma maior capacidade de transmissão", afirma Paulo Paixão, presidente da Sociedade Portuguesa de Virologia.

"Há dados que sugerem que esta nova variante é mais resistente à vacinação, sobretudo se só tiverem uma dose, quer da Pfizer, quer da Astrazenca", acrescenta o professor da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa.

Para o especialista, este facto justifica a decisão do Reino Unido, inicialmente apologista do alargamento do tempo entre a primeira e a segunda dose, e que recentemente optou por mudar de política, ao "perceber que uma só dose não garante proteção necessária".

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou na segunda-feira o adiamento, por um mês, da última fase de desconfinamento no Reino Unido devido aumento de casos de contágio pela variante Delta.