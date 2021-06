Lisboa na linha vermelha. O que pode acontecer agora?

Veja também:

Lisboa já ultrapassou a linha vermelha que pode obrigar a recuar no desconfinamento. Os 240 casos por 100 mil habitantes e os contágios continuam a aumentar e o cenário não é animador.

Afinal, qual é o cenário em Lisboa?

Os dados conhecidos nas últimas horas mostram que Lisboa, no passado sábado, já tinha uma incidência de 254 casos por 100 mil habitantes – portanto, acima da linha vermelha estabelecida pelo Governo – e a tendência é de agravamento.

Os números adiantados à Renascença por Carlos Antunes, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, fazem prever que, já nos próximos dias, a incidência em Lisboa possa chegar aos 280 casos por 100 mil habitantes, o que é um aumento significativo em relação ao que se registava há pouco mais de um mês.

Os dados da DGS de 7 de maio indicavam que Lisboa tinha uma incidência de apenas 67 – ou seja, de lá para cá, os contágios multiplicaram-se mais de quatro vezes.

Porquê a subida de tantos casos em tão pouco tempo?

O que os especialistas têm dito é que é uma conjugação de circunstâncias. Por um lado, o desconfinamento (com mais gente na rua, o aumento dos ajuntamentos, fiscalização pouco eficaz), por outro, os festejos do título do Sporting e outros eventos.

A par de tudo isto, a disseminação da variante indiana – ou variante delta como agora é conhecida –, que se transmite mais facilmente.

Mas será assim tão preocupante com a vacinação?

O Presidente da República tem lembrado que o número de óbitos é muito baixo apesar do crescimento de casos de Covid-19. Há a convicção de que as vacinas defendem já muita gente dos efeitos da doença, mas muitas pessoas não estão ainda vacinadas e outras levaram apenas a primeira dose.