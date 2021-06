Douro. Viticultores vão dispor de plataforma com projeções climáticas

A Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense (ADVID) vai lançar na quarta-feira uma plataforma de acesso livre em que disponibiliza projeções climáticas para apoiar a atividade agrícola.

De acordo com a ADVID, a plataforma denominada ADVIDclim permite analisar “11 parâmetros climáticos, para três períodos temporais, sob três cenários de gases de estufa”.

Em comunicado, o presidente da ADVID, José Manuel Manso, lembra que “a nível de exportação, o setor do vinho representa mais de 840 milhões de euros na economia portuguesa, tendo como meta 1.000 milhões de euros, até 2023”, alertando que “as alterações climáticas podem mudar este panorama”.

“Necessitamos de antecipar cenários para enfrentarmos o quanto antes os desafios que nos estão a ser colocados”, afirma o dirigente.

Para uma melhor compreensão do clima em Portugal Continental, e muito particularmente nas regiões vitivinícolas, a ADVID contou com a colaboração do cientista americano Gregory Jones, considerado um dos principais especialistas mundiais em alterações climáticas na vinha, com trabalhos realizados em diversas regiões vitícolas do mundo.

Neste contexto, a Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense vai disponibilizar, com acesso livre, através da sua página na Internet, a plataforma ADVIDclim, em formato SIG (sistema de informação geográfico), que permite analisar 11 parâmetros climáticos resultantes das projeções para Portugal Continental para os períodos 2020, 2050 e 2080, sob os cenários de gases de estufa B2 (moderado), AB1 (médio) e A2 (elevado).

Trata-se de “uma ferramenta essencial de apoio à tomada de decisão, não só dos empresários e técnicos vitivinícolas, mas para toda a atividade agrícola”, assinala a associação.

A nova ferramenta vai ser apresentada no decorrer do evento europeu “Agricultura 4.0 - Promoção da Sustentabilidade para o Setor Europeu do Vinho”, promovido pela ADVID, através do laboratório colaborativo da Vinha e do Vinho - CoLAB Vines&Wines - que decorre no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia.

A ADVID é uma Associação empresarial, constituída em 1982, com a missão de promover o Desenvolvimento Sustentável da Vitivinicultura Duriense, a qual foi alargada a nível Nacional desde 2016.