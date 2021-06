Dezanove detidos por suspeita de fraude com MBWay

Uma operação da Polícia Judiciária (PJ) levou à detenção de 19 pessoas por suspeita de crimes de fraude praticados através da plataforma de pagamentos MBWay.

Os detidos faziam parte de três grupos distintos a operar no Alentejo, que a PJ acredita serem responsáveis por um vasto conjunto de fraudes cometidas através do MBWay - quase sempre com origem em contactos efetuados em sites de vendas online.

No conjunto dos três grupos, estão já referenciados prejuízos na ordem dos 270 mil euros.

Na operação desta terça-feira, foram realizadas 29 buscas em vários pontos do país, com especial atenção na região do Alentejo e do Algarve.