Covid-19: Lisboa e Vale do Tejo tem a menor percentagem de vacinação completa

Mais de 2,5 milhões de pessoas têm as duas doses da vacina para o novo coronavírus, são mais 245 mil no espaço de uma semana.

Um quarto da população portuguesa tem a vacinação completa contra a Covid-19, indica o relatório divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Lisboa e Vale do Tejo é a região com menor percentagem de população com duas doses da vacina.

Na faixa etária das pessoas com 80 ou mais anos a percentagem de vacinação completa é de 92%, entre os 65 e 79 anos é de 55% e dos 50 aos 64 anos de idade é de 32%.

Entre os 25 e 49 anos, um total de 10% tomaram as duas doses da vacina para a Covid-19.

Lisboa e Vale do Tejo (LVT) é a região do país com menor percentagem de pessoas com a vacinação completa, com 20% da população a receber as duas doses. Um total de 41% receberam a primeira dose.

Até agora, em LVT foram administradas 2,285 milhões de vacinas, 203 mil na última semana. Esta é a região do país, atualmente, com mais novos casos diários de Covid-19.

O Norte é a região com mais vacinas administradas, quase 2,4 milhões de doses, 210 mil na última semana. No Norte, 27% das pessoas têm a vacinação completa.

O Alentejo e a Madeira têm 30% da população com as duas doses, o Centro tem 29% os Açores 25% e o Algarve 24%.

De acordo com o relatório semanal da DGS, até agora foram distribuídas quase 6,9 milhões de vacinas para a Covid-19.

Covid-19 por regiões