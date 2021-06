Câmara de Freixo de Espada à Cinta alvo de buscas

EU

15 jun, 2021 Silva Porto(BIÉ)- ANGOLA 1973/1974 11:50

Em causa estão " CONTRATAÇÃO PÚBLICA e AQUISIÇÕES ". Uma coisa, não tem nada a ver com outra COUSA. Mas vejamos. Se temos assistido a buscas nos ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS pela prática deste tipo de situações, porque razão não posso pôr em causa CERTAS ATITUDES levadas a cabo pelo ESTADO. Refiro-me concretamente à nomeação do COMISSÁRIO para a festança do dia 25/04/2024.Isto porque já me manifestei no passado dia 8, aqui RR. Ontem num Canal Televisivo ouvi, em resposta a uns Senhores analistas políticos, praticamente o mesmo que eu referi nesse dia. Isto é. O VINTE e CINCO de ABRIL, foi levado a bom porto, não por PESSOA INDIVIDUAL, mas sim por TODOS aqueles que estavam FARTOS de serem carne para canhão. Por isso, esta NOMEAÇÃO não é IMPARCIAL, mas sim uma AQUISIÇÃO de AMIGOS. Nem este Senhor, nem os ANALISTAS em causa, quase de certeza que nunca souberam ou sentiram o CHEIRO de uma CASERNA. Também por outro lado, nunca devem ter sabido que, tanto EU como TODOS os JOVENS, alguns já PAIS, éramos MOBILIZADOS para o Ultramar não por quem GOVERNAVA o País, mas sim pelos Senhores GENERAIS, CORONEIS e CAPITÃES. Era a esses Senhores que interessava VERDADEIRAMENTE a ida para ÁFRICA. Sendo assim, lamento imenso que as TELEVISÕES da nossa PRAÇA, nunca tenham feito o CONTRADITÓRIO com MILITARES ANÓNIMOS, pois muita VERDADE teria sido dita. Assim, Senhores Analistas Políticos, procurem saber sobre o COMPORTAMENTO da POLÍCIA MILITAR e depois VERÃO as chegadas a Santa Apolónia. O resto !!