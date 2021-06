Gesto de Ronaldo vale desvalorização da Coca-Cola em 3 mil milhões de euros

O gesto de Ronaldo, ao desviar as garrafas de Coca-Cola durante a conferência de imprensa antes do jogo com a Hungria na segunda-feira, valeu à empresa uma fatura pesada de três mil milhões de euros.

Segundo a imprensa, o gesto do capitão da seleção portuguesa motivou uma péssima prestação da bolsa de valores na Europa pela Coca-Cola.

Quando a bolsa abriu, cada ação da Coca-Cola valia 46,28 euros; meia-hora depois, Ronaldo substituía as bebidas com garrafas de água e as ações caíram para 45,55 euros.

Essa diferença de 1,6% motivou uma desvalorização de três mil milhões de euros: antes do gesto, a Coca-Cola valia 199 mil milhões de euros; depois do gesto, esse valor caiu para 196 mil milhões de euros.