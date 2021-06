Covid-19: Comissária europeia diz que variante Delta "diminui força do escudo protetor" da vacina

Veja também:

A comissária europeia para a Saúde disse hoje que estão a surgir provas que demonstram que a variante Delta do coronavírus SARS-CoV-2 "diminui a força do escudo protetor" criado pelas vacinas, instando à aceleração da vacinação completa da população.

"Têm surgido provas de que as variantes - nomeadamente a variante Delta - diminuem a força do escudo protetor fornecido pelas vacinas, especialmente quando a vacinação ainda não é completa. É, portanto, crucial que o maior número possível de cidadãos seja vacinado contra a covid-19, e que seja totalmente vacinado o mais rapidamente possível", disse Stella Kyriakides.

A comissária com a pasta da Saúde falava em conferência de imprensa após o Conselho de Emprego, Política Social, Saúde e Consumidores (EPSCO), que se reuniu hoje no Luxemburgo e que foi presidido pela ministra da Saúde portuguesa, Marta Temido.

Avançando que, até ao momento, mais de 55% dos adultos europeus já receberam a primeira dose de vacina e que mais de 32% foram totalmente vacinados, Kyriakides indicou que a "vacinação está em constante aumento" na União Europeia, com 25 milhões de doses da vacina a serem administradas semanalmente.

"Agora, podemos ver claramente os efeitos desta campanha de vacinação maciça: o número de casos de covid-19 tem estado constantemente a diminuir nas últimas nove semanas. As vacinas funcionam, as vacinas protegem, as vacinas empurram o número de infeções para baixo", afirmou a comissária.