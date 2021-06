17 anos depois. EUA e UE preparam fim da disputa nos subsídios à Airbus e Boeing

As taxas são aplicadas sobre as exportações das duas empresas, no âmbito de uma disputa sobre os subsídios e ajudas alegadamente ilegais por cada uma das entidades às respetivas empresas.

O acordo irá suspender durante cinco anos a imposição de tarifas elevadas às duas empresas, poupando as economias americana e europeia vários milhares de milhões de euros, segundo o New York Times .

Os Estados Unidos da América e a União Europeia chegaram esta terça-feira a um acordo para pôr fim a uma disputa de 17 anos sobre os subsídios às empresas de aeronáutica - a Boeing do lado americano e a Airbus do lado europeu.

O anúncio do acordo foi feito por Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, no início do dia, depois de uma longa noite de negociações entre o Conselho Europeu, a Comissão Europeia liderada por Ursula von der Leyen, e o Presidente americano Joe Biden.

“Esta reunião resultou num grande progresso para o sector da aviação, que abre um novo capítulo no nosso relacionamento. Ao fim de 17 anos de disputa, avançamos da litigância para a cooperação”, disse Michel, concluindo com sucesso a cimeira entre a União Europeia e os Estados Unidos, em Bruxelas.



A representante dos Estados Unidos da América para o comércio, Katherine Tai, deixou no entanto um aviso: se os europeus derem demasiada preferência à Airbus, os americanos não têm receio em voltar atrás.

"Estas tarifas vão manter-se suspensas, enquanto o apoio da União Europeia à Airbus seja consistente com os termos do acordo. Se a UE passar a linha vermelha, e se os produtores americanos não conseguiram competir num campo equilibrado e justo, os EUA mantém flexibilidade para reativar as tarifas suspensas", salientou.

A "guerra" entre europeus e americanos em torno dos apoios de um e outro às duas gigantes aeronáuticas baseia-se nas ajudas de Estado, reguladas pela Organização Mundial do Comércio (OMC), sendo que ambos os lados acusam o "rival" de ajudar ilegalmente as empresas.

Por um lado, a União Europeia acusa os EUA de financiar a Boeing através de contratos militares secretos. Já os EUA falam num sistema de créditos pelos governos da Alemanha, França, Espanha e Reino Unido, que vão reembolsando os investimentos da Airbus.

Em 2019, a OMC acusou a União Europeia de financiar ilegalmente a Airbus, motivando uma resposta americana que consistiu em tarifas que atingiam os 7,5 mil milhões de dólares.