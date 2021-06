Gastão Elias vence em Itália

Gastão Elias entrou com uma vitória no Challenger de Forli, em Itália, e garantiu a passagem à 2.ª ronda do torneio.

O tenista português, 250 do "ranking" mundial, eliminou Viktor Galovic, em dois sets, por 6-2 e 6-3. O croata, que vive em Itália, é o 334 da classificação ATP.

Na 2.ª ronda, Gastão Elias vai defrontar o brasileiro Orlando Luz (328), que afastou o turco Cem Ilkel, 189 do "ranking".

[notícia atualizada às 15h18, com informação sobre o adversário de Gastão Elias na 2.ª ronda]