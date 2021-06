Francisco Belo a um centímetro do recorde pessoal

O atleta Francisco Belo conseguiu uma vitória categórica no lançamento do peso do “meeting” de atletismo de Kladno, na República Checa, com a marca de 21,27 metros, um novo recorde da reunião.

O lançador português, já apurado para os Jogos Olímpicos, ficou apenas a um centímetro do seu recorde pessoal, conseguido este ano em pista coberta, e bateu o favorito, o checo Tomas Stanek (21,00).

Belo conseguiu uma série de lançamentos de bom nível, com um nulo apenas e cinco a mais de 20 metros: 21,27 - 20,17 - 20,98 - nulo - 20,81 - 20,27, foi a sequência.

Na mesma prova, Tsanko Arnaudov foi sexto classificado com a marca de 19,57 metros.

Nos 400 metros, Ricardo dos Santos foi sexto classificado com 47,38 segundos, continuando 'longe' do seu melhor e mesmo do que registou esta época em pista coberta.