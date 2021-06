Comentários de Marcelo para Costa são “só comentarice”

A única coisa que depende do Presidente da República é o estado de emergência. Tudo o resto – horários de comércio, voltar atrás em medidas – não depende dele e a vida decorrerá de acordo com o que o Conselho de Ministros decidir em relação à tabela definida, sublinha a comentadora d’As Três da Manhã.

O chefe de Estado nomeia o primeiro-ministro e pode destituí-lo, provocando eleições legislativas. Vai mudar de chefe do Governo sem razão?, questiona Graça Franco.

“Isto não faz sentido nenhum, é só uma comentarice do Presidente da República”, conclui.

Marcelo foi “ainda mais infeliz” quando afirmou que “o país não é governado por especialistas (...) é governado por quem foi eleito”. Os especialistas estão a dar alertas importantes, sobretudo agora e na região de Lisboa, diz Graça Franco.